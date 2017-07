Huoli kalastuksen vähenemisestä

Joroisten vesillä on tehty kalastuksenvalvontaa kolmen viikon ajan. Kierros päättyi maanantaina Joroisselkään.

Kalastuksenvalvoja Jyrki Anttila kiersi tarkastamassa yhteensä kymmenen järveä ja kaksi koskea.

– Järvet olivat Paro, Sysmä, Haapanen, Paljo, Pihlas, Pieni-Virmas, Maavesi, Haapaselkä, Kaitajärvi, Joroisselkä, Keriselkä ja Haukiveden pohjoispää, kertoo Anttila.

– Siellä missä ei ole ennen ollut valvontaa oli myös enemmän puutteita. Paikoissa jossa on ollut paljon valvontaa oli asiat 70-80 prosenttisesti kunnossa. Sunnuntaina Joroisselällä huomautuksen sai noin 70 prosenttia tarkastetuista pyydyksistä, kertoo Anttila.

Anttilan mukana valvontakierroksilla oli yhteensä 14 eri valvojaa. Valvojien runsauden tarkoituksena on edistää samalla käytäntöjen yhtenäistämistä.

Joroisselällä mukana oli kalastusalueen edustajana Kari Avikainen. Miesten mukaan valvonnan tarkoituksena ei ole tyrehdyttää kalastamista, vaan päinvastoin.

– On hyvä asia, että kalastetaan. Tarkoituksenamme on vain tarkentaa pelisääntöjä.

Kalastuslaki uudistui vuonna 2015. Sen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja kitkeä pois vanhoja perinteitä.

– Suurimmat rikkeet liittyivät maksamattomiin kalastuksenhoitomaksuihin ja puuttuviin uistelulupiin.