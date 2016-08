Hotariset viettävät kesät Joroisissa ja talvet Espanjassa

Tenho ja Riitta Hotarinen ovat viettäneet nyt kaksi vuotta sekä Suomen että Espanjan kodissaan. Torreviejassa he viettävät pari kahden kuukauden jaksoa talvella, sitten kun Riitta malttaa syksyllä sienestykseltä lähteä. Ja kevättalvella Tenhoa houkuttaa käydä hiihtelemässä Joroisissa.

Tenho mietti ennen eläkkeelle jääntiä miten osaa olla jouten hektisen kunnanjohtajan työn jälkeen, joka sitoi illat ja viikonloputkin. Hyvin on osannut.

– Nopeasti näyttää päivä menevän mitään tekemättäkin.

Arki on arkea Espanjassakin. Tosin siellä ollaan ulkona jatkuvasti.

– Ei ole liukasta, sataa vähän ja talvellakin on hyvä ulkoilla, listaa Riitta hyödyt.

Sadekin on yleensä vain pieni pläjäys, eikä päivän jatkuva harmaus.

– Kun tietää, että Suomessa on pimeää ja pakkasta, ja itse herää auringon kanssa samaan aikaan, kyllähän se tuntuu juhlavalta.