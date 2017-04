Hoivakoti on valmiina asukkaille

Hoivakoti Juventus on nyt valmiina vastaanottamaan asukkaita. Huutokoskella sijaitseva Ismo Bomanin luotsaama vanhusten hoivakoti sai hiljaiselon jälkeen uutta puhtia, kun siellä aloitti helmikuussa hoivakodin johtajana ja vastuusairaanhoitajana mikkeliläinen Pirkko-Liisa Pylvänäinen.

Muutama kuukausi on mennyt valmisteluissa ja henkilökunnan rekrytoinnissa. Juventus on tehnyt palveluntuottamisesta sopimuksen Pieksämäen kaupungin sekä Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Juventus tarjoaa tavallista ja tehostettua palveluasumista Essoten jäsenkunnille palveluseteleitä vastaan. Sen jäsenkuntia ovat Mikkeli, Juva, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

– Onhan tämä vähän hassua. Joroisten palveluja tuotetaan Pieksämäellä ja Pieksämäen palveluja Joroisissa, miettii yrittäjä ja lähihoitaja Ismo Boman.