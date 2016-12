Frisbeegolf lentää lukioon

Joroisten lukiossa alkaa frisbeegolflinja ensi syksynä ja se tuo kuntaan maan ensimmäisen frisbeegolf-lukion. Vararehtori Ari Shemeikan mukaan linjan toteutumisesta uskaltaa puhua varmana asiana, koska nykyisissä lukiolaisissa ja yhdeksäsluokkalaisissa on riittävästi kursseista kiinnostuneita. Salibandy ei katoa Joroisten lukiosta vaan se saa frisbeegolfin rinnalleen toiseksi lajiksi.

– Erilaista fyysistä valmennusta pystytään vetämään molemmissa lajeissa yhtä aikaa, sanoo liikunnanopettaja Jarkko Mäkinen.

Keskiviikkona lukiossa järjestettiin asiasta ensimmäinen tiedotustilaisuus, jossa kuulolla oli lukiolaisia ja yhdeksäsluokkalaisia nuoria. Ainakin spontaaneista aplodeista päätellen nuoret ottivat tiedon opinahjon liikuntapainotteisuuden lisääntymisestä hyvin vastaan.

– Tuore presidentti rapakon takana kehottaa ajattelemaan suuria. Ajattelemme siis, että linjalla on niin suuri suosio, että joudumme lisäämään oppilaiden sisäänottoa. Realistista ehkä kuitenkin on ajatella, että oppilaita on alkuun muutamia ja lähivuosina hyvä ja riittävä määrä, Shemeikka sanoo.

Frisbeegolfin lennähtäminen lukioon on jatkumoa Joroisten liikuntapaikkarakentamiselle. Viime kesänä Kotkatharjun ulkoilualueella heitettiin käyttöön Suomen ensimmäinen 36-väyläinen rata. Siitä 18 väylää on kovan tason kilpailuihin soveltuvaa rataa.