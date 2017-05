Aada teki kirjoituksissa huippusuorituksen

– No menihän se vähän paremmin kuin edes odotin, iloitsee lakkia vaille valmis ylioppilas Aada Jankko käytyään koululla tarkastamassa tulokset.

Syytä tyytyväisyyteen onkin, seitsemän ällää ja yksi ee on upea tulos kolmen vuoden opiskelusta.

– Vaikka en minä nyt kaikkiin kokeisiin niin kauheasti lukenutkaan, miettii Aada.

– Matematiikka, kielet ja moni muu aine ovat sellaisia, että viime hetken tankkaaminen on melko hyödytöntä, asiat pitää olla jo pääosin halussa.

Tiiviin opiskelun vastapainoksi Aadalla on ollut liikunta ja varsinkin salibandymaalivahdin hommat Joroisten Jyskeessä ja lukion salibandyakatemiassa.

– Olisin kyllä aikanaan valinnut muutenkin oman kylän lukion, mutta mahdollisuus salibandyyn oli iso plussa.

Lukioajasta hänelle ovat jääneet erityisesti mieleen Eurotour ja reissu Strasbourgiin tutustumaan europarlamenttiin. Molemmat reissut olivat mukavia ja tarjosivat vaihtelua arjen puurtamiseen.