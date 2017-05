Kevättyöt ovat käynnissä

Keijo Vallenius ja Janne Viljanen ajavat peräkärryn kanssa Iitosentien varrella olevalle risukaatopaikalle.

– Tämä on hyvä systeemi. On paikka mihin tuoda risut, kiittelee Keijo.

Keijo on vastikään muuttanut Urheilutielle, jonka isoa tonttia hän on nyt siistinyt kaatamalla sieltä pajukkoa pois.

– Tämä on minulla jo kymmenes kuorma.

Kunnan järjestämän puutarhajätteen tuontialue on tarkoitettu maatuvalle jätteelle kuten lehdille ja risuille.

Paikan päältä löytyy myös esimerkkejä siitä mitä sinne ei saa tuoda.

– Rakennusjäte, vanhat laudat, sekajäte ja rukkilavat kuuluvat Riikinnevalle, kertovat kunnan puutarhuri Mauri Vilhunen ja varastonhoitaja Tommi Kiukas.

Paikalle tuodaan jatkuvasti sinne kuulumatonta jätettä. Esimerkiksi Kuvansissa vastaavalle keräyspaikalle on tuotu tavaraa pesukoneesta lähtien. Sinne kuljetetaan myös maa-ainesta ulkopaikkakunnilta.

– Todennäköisesti sinne tulee lukkoon laitettavat puomit, harmittelee Tommi.

Sama uhka leijuu myös kirkonkylän risunkaatopaikan yllä.