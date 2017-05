Raikkaita ideoita nuorten tilaisuudessa

Tuttuun tapaan nuorten kuulemistilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja heiteltiin ilmoille uusia ja käytännönläheisiä ideoita.

Lukiolaisille ja yläasteelaisille tehty kysely listasi nuorten mielestä Joroisissa toimivat asiat. Tällaisina nähtiin monet palvelut kuten Kemer, kirjasto, Jari-Pekka, koulu ja nuorisotilat. Myös kunnan urheilumahdollisuuksia kiiteltiin. Täällä on hyvät ladut ja jäät, frisbeegolf- ja beachvolley-kentät. Lisäksi täällä on nuotiopaikkoja ja nuoria myös kuullaan.

Keskustelussa keskityttiin kehittämistoiveisiin. Kirkonkylälle toivottiin eräänlaista nuorten pitämää pop up -kahvilaa. Kunnanjohtaja Joonas Hännisen mukaan Vanhan Casinon remonttisuunnitelmissa tällainen mahdollisuus oli.

Teiden huonoa kuntoa tuotiin esiin ja yleensä ottaen samat paikat olivatkin jo päättäjien sekä liikenneturvallisuustyöryhmän tiedossa. Esimerkiksi Kolpalle viime kesänä tehty asfaltti on hajonnut, ja se menee takuukorvaukseen.

– Laittakaa kunnan tekniseen toimeen palautetta aina, kun tietoonne tulee tiehen liittyviä epäkohtia, kannustaa Hänninen.