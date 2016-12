Samista tuli esimerkillinen

Sami Yrjänheikki pokkasi Joroisten kunnalta Esimerkillinen nuori -tunnustuksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

– Minkä ihmeen takia, enhän minä mitään erityistä tee. Tämä on kyllä hieno kunnia.

Lukion kakkosella oleva Sami kertoo auttelevansa jonkin verran toisia oppilaita oppitunneilla. Useat oppiaineista ovat hänelle helppoja, koska hän tutkii samoja asioita vapaa-ajallaankin.

Samin kaikkien aineiden keskiarvo on päälle yhdeksän. Hänen vahvuuksina ovat matematiikka, fysiikka ja kemia sekä kielet, varsinkin englanti.

Haaveena on päästä opiskelemaan yliopistoon fysiikkaa ja valmistua fyysikoksi.

– Siinähän sitä ongelmanratkaisua onkin.

Joroisten kulttuurivaikuttajana palkittiin Joroisten musiikkiyhdistys, Vuoden yrittäjänä Sähköliike Mäkinen ja Vuoden urheilujana Aleksi Hännikäinen.

