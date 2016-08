Yksi Suomen vaikeimmista radoista﻿﻿

Uuden Kotkatharjun frisbeegolfradan avajaisturnausta vietetään lauantaina klo 10 alkaen. Yleisön on silloin mahdollisuus seurata alan harrastajien pelaamista siirtyen mukana väylältä toiselle tai jääden seuraamaan sitä yhden korin tuntumaan.

– Ryhmien mukana on vapaus kiertää ja se on jopa suotavaa, kunhan ei häiritse heittäjiä eikä mene heittoväylälle, kertoo Tapio Virnes.

Alan harrastajat ovat jo ottaneet tuntumaa rataan. Viime perjantaiaamuna väylää kiersi kuutisen pelaajaa, jotka olivat tulleet paikalle Joroisista, Varkaudesta ja Leppävirralta.

– Täällä on käynyt pelaajia Espoosta asti.

Joroislainen Sami Romo on kiertänyt uuden radan nyt neljä kertaa.

– Tämä on yksi parhaista missä olen käynyt heittämässä. On haastetta, ei ole ylivaikea, ja tässä on osattava heittää joka tavalla.

Radan suunnitellut Tapio Virnes voi olla tyytyväinen työhönsä. Tarkoituksena oli tehdä haasteellinen rata, joka tarjoaa harrastajille kehittymismahdollisuuksia.

– 36 samanlaista väylää rupeaisi puuduttamaan.

Korkeuserojen puuttumisen takia rataan saatiin vaikeutta pidentämällä väyläpituuksia.

– Vaikean siitä tekee väylien keskipituus mikä on noin 140 metriä.